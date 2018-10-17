Лауреатом Букеровской премии стала писательница из Британии Анна Бернс
Лондон, 17 октября. Лауреатом престижной Букеровской премии (Man Booker Prize) стала британская писательница Анна Бернс.
Об этом стало известно накануне вечером во время торжественного банкета в церемониальной ратуше лондонского Сити Гилдхолл. Сообщается, что премия Бернс будет вручена за роман Milkman.
«Никто из нас никогда не читал ничего подобного», — заявил председатель жюри, философ и писатель Кваме Энтони Аппиа, отметив, что произведение британского автора «необыкновенно оригинально».
К слову, Анна Бернс — первый автор из Северной Ирландии, которая получает Букеровскую премию. Ее роман, написанный от лица 18-летней девушки, рассказывает о событиях в регионе в 70-е годы во время волнений.
Как напоминает «Газета.ru», Man Booker Prize вручается с 1969 года. Первым лауреатом премии стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, которого наградили за роман «За это придется ответить».