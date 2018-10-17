Республиканцы США назвали саудовского принца «токсичной фигурой» после инцидента с журналистом

Лондон, 17 октября. Лидеры Республиканской партии США в Вашингтоне, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжают оказывать давление на принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Госсекретарь США Майк Помпео уже встретился с королем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом во время своего визита в Эр-Рияд. Участники встречи весело улыбались друг другу, несмотря на то, что в турецкие СМИ уже просочилась информация о том, что приказ об убийстве и расчленении Хашукджи в саудовском посольстве в Стамбуле мог быть отдан непосредственно самим принцем, недовольным тем, как журналист критикует его в своих статьях.

Руководители Республиканской партии в Вашингтоне дали четко понять, что их не устроили альтернативные версии, объясняющие исчезновение журналиста. Напомним, что после телефонного разговора с королем Салманом, президент США Дональд Трамп заявил, есть вероятность того, что Хашукджи стал жертвой «залетных убийц», не связанных с Эр-Риядом. В эту субботу журналисту должно было исполниться 60 лет.

Линдси Грэм, сенатор, известный своей близостью к Трампу, заявил, что за организацией убийства журналиста не мог стоять кто-то еще, кроме наследного принца Саудовской Аравии, больше известного под инициалами МБС.

«В Саудовской Аравии ничего не случается без ведома МБС. Я всегда был самым рьяным защитником Саудовской Аравии в Сенате США, но этот парень просто катастрофа. Он организовал убийство этого парня (Хашукджи, ― прим. ФАН.) в консульстве в Турции, и ожидает от меня, что это проигнорирую. Я чувствую себя и использованным, и обманутым, а личность МБС я теперь считаю токсичной. Он никогда не сможет стать одним из мировых лидеров», ― заявил Грэм в эфире телеканала Fox.

Комментарий Трампа о «залетных убийцах» широко разошелся по американским СМИ, которые цитировали ряд неназванных источников, утверждающих, что власти Саудовской Аравии были готовы сознаться в убийстве, однако потом решили отыграть и объяснить произошедшее «несчастным случаем» при похищении и допросе.

Как пишет газета The Times, возможно это объяснение было разработано совместно с Турцией или даже предложено ею, чтобы помочь Саудовской Аравии сохранить лицо, однако в итоге оно лишь ухудшило ситуацию. После того, как эксперты, следователи и прокурор завершили обыск саудовского консульства в Стамбуле, они пришли к выводу, что тело журналиста было расчленено.

Сложившаяся ситуация вредит имиджу не только Саудовской Аравии, но и во многом ее главном союзнику – США, а в первую очередь, президенту Дональду Трампу, которому уже в следующем месяце предстоят промежуточные выборы в Конгресс, и инцидент с журналистом может серьезно навредить позициям республиканцев.