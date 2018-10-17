«Лазерная система ПРО в космосе»: иранские СМИ предположили, чем может быть комплекс С-700

Тегеран, 17 октября. Заявление лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» упомянувшем о том, что Россия обладает комплексами С-500, С-600 и С-700, имеют под собой достаточно оснований. К такому выводу пришли аналитики иранского издания «Аль-Алам». По мнению экспертов, слова российского политика имеют под собой основания, так как процесс развития и модернизации систем ПВО в России не останавливается.

В своем выступлении Жириновский пообещал, что российские систему ПВО при необходимости «могут всю планету закрыть», лишив любой самолет на Земле возможности подняться в небо.

«Конечно, у нас уже есть секретные виды вооружений, параметры которых широкой публике неизвестны. Более того, скоро будут появляться новые ракеты и системы. Они будут способны закрыть от полетов небо любой страны или даже всей планеты», — заявил Жириновский, добавив, что название нового и сверхмощного оружия должно вызываться у врагов страх.

Политик рассказал, что уже передал Министерству обороны свои варианты названий новых комплексов, предложив назвать одну из моделей своим именем.

Заявление Жириновского вызвало серьезный резонанс, и многие журналисты обратились к российским властям с просьбой подтвердить или опровергнуть существования подобных противовоздушных комплексов. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Медведев подчеркнул, что не обладает информацией, касающейся «столь чувствительной области, как военная техника».

В то же время, главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что С-700 может существовать – хотя бы и в виде концепта. По его мнению, эта система может быть реализована в виде лазерного комплекса противоракетной обороны, который будет размещен в ближнем космосе.

Такая система, по оценкам эксперта, может появиться уже через двадцать лет после того, как США объявят о начале гонки вооружений в космосе.

При этом, для реализации С-700 потребуется развитие систем и комплексов ПВО и ПРО на базе уже имеющихся вариантов. Это приведет к реализации проекта С-500, а названная Жириновским С-600 может стать ее глубокой модернизацией. Таким образом, перспективная С-700 станет системой ПВО принципиально иного базирования, чем ее предшественники – космического, пишет «ИноСМИ».

Напомним, что в июне президент США Дональд Трамп поручил руководству Пентагона разработать новый вид войск – космические силы. По мнению американского президента, сейчас США существенно уступают как России, так и Китаю в данной сфере. Отметим, что, несмотря на решение президента, в оборонный бюджет на 2019 год, данные изменения не вошли.

Кроме того, некоторые эксперты в Пентагоне выразили сомнение в целесообразности решения по созданию нового рода войск, так как космические силы США де-факто уже существуют в составе ВВС и Стратегического командования. Отметим, что международные договоры запрещают размещать вооружение в космосе, однако речь идет лишь об оружии массового поражения.