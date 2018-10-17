Россия вновь сократила вложения в гособлигации США

Вашингтон, 17 августа. РФ сократила в августе вложения в гособлигации США до 14 млрд долларов, говорится в статистике министерства финансов США.

В июле, напомним, стало известно, что вложения в американские гособлигации достигли 11-летнего минимума и упали до 14,9 млрд долларов. Таким образом Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16 строчку с показателем в 96,1 млрд долларов.

На данной момент на первой строчке в данном списке значится КНР: 1,165 трлн долларов. На втором месте по-прежнему остается Япония (1,029 трлн долларов), на третьем — Бразилия (317 млрд долларов).

В июне список крупнейших держателей госдолга США покинула Турция. За этот месяц вложения Анкары сократились до 28,8 млрд долларов, тогда как в мае показатель составлял 32,6 млрд долларов. Турция начала снижение вложений в гособлигации США еще в ноябре 2017 года. На тот момент сумма достигала 61,2 млрд долларов.