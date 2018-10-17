Падение Су-27 на совместных с США учениях стало крахом мечты Порошенко о сильной авиации — эксперты

Москва, 17 октября. С крушением истребителя Су-27 в ходе совместных с США учений «Чистое небо» на Украине рухнули мечты украинского президента Петра Порошенко о сильной, превосходящей российскую авиации.

Незадолго до крушения Су-27 украинские СМИ сообщали, что в ходе учебного боя между Су-27 и американским F-15 победа оказалась на стороне украинского воздушного судна. После этого, во вторник, украинский президент Петр Порошенко в своей речи заявил, что учения «Чистое небо» «нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая будет использовать воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой».

Как отмечают журналисты издания «Царьград», мечты Порошенко о сильной авиации разбились в тот же день. Военный эксперт Антон Лавров также отметил поспешность заявлений Порошенко.

«Двухнедельные маневры еще только близятся к завершению, но президент Порошенко по итогам учебных воздушных боев уже успел похвастаться: «его хлопцы» продемонстрировали, что они сильнее пилотов НАТО и России», — пишет он для «Известий».

Напомним, 8 октября в Винницкой и Хмельницкой областях стартовали авиационные учения «Чистое небо — 2018» с участием военных стран НАТО. Американские чиновники заявляли ранее, что главной целью маневров является отработка боевых действий против потенциальных противников: России и Китая.

Во вторник вечером Минобороны Украины сообщило о крушении Су-27 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета. Оба пилота погибли на месте: один из них служил в рядах ВСУ, второй являлся военнослужащим воздушных сил национальной гвардии США. Отметим, что позднее военная прокуратура отредактировала сообщение о гибели пилотов, убрав из текста информацию о гражданстве погибших военнослужащих. Информацию о гибели американца подтвердили в ВВС США, сообщив, что американский военный «стал участником» авиакатастрофы.

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» Уголовного кодекса. В ВСУ поспешили заявить, что разбившийся истребитель был исправен. По данным ведомства, перед полетом борт совершал облет района выполнения задач во время учений «Чистое небо – 2018», практически ежедневно поднимался в небо в ходе маневров.

Начальник областного управления Нацполиции Украины Юрий Педос выразил опасения, что на борту Су-27УБ могли находиться боеприпасы; в этом случае на месте крушения истребителя сохраняется опасность их детонации.

Ближе к вечеру председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявила, что к расследованию причин авиакатастрофы необходимо подключить Пентагон, чтобы «повысить прозрачность и беспристрастность выводов инцидента».

Инцидент прокомментировали в НАТО. Однако представитель альянса подчеркнул, что проходящие на Украине учения «Чистое небо — 2018» не относятся к маневрам НАТО. Все вопросы, относящиеся к инциденту с Су-27, представитель альянса переадресовал к ВВС США и европейскому командованию США.

Многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27 был разработан в ОКБ Сухого. Свой первый полет самолет совершил в 1977 году. В 1984 году истребитель приняли на вооружение в Советской армии.