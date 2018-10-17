Вашингтон, 17 октября. Формирования в Сирии, союзные США, в настоящий момент удерживают несколько сотен боевиков, которых подозревают в причастности к террористическим группировкам. С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Выступая в Вашингтоне, Данфорд объявил, что в руках американских союзников в Сирии находятся около 700 боевиков из сорока различных стран. По словам американского военачальника, боевиков надо судить в тех странах, откуда они прибыли в Сирию.

«Прогресс в возвращении этих боевиков домой для уголовного преследования задерживается политическими осложнениями и недостатком юридических обоснований», ― признал Данфорд.

Он призвал членов американской коалиции решить возникший вопрос и не дать задержанным боевикам стать в будущем главарями экстремистских группировок, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о захвате нескольких сотен обитателей лагеря беженцев «Аль-Бахра» боевиками террористической группировки ИГ1 (запрещена в России). По последним данным, террористы начали казнить пленных. Отмечается, что боевики приступили к расправе над заложниками после того, как командование «Демократических сил Сирии» (SDF) отказалось произвести их обмен на ранее захваченных в плен джихадистов террористической группировки и членов их семей.

1 Организация запрещена на территории РФ.