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Huawei представила новые модели смартфонов, оснащенные тройными камерами

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Huawei представила новые модели смартфонов, оснащенные тройными камерами

Лондон, 17 октября. Компания Huawei представила новые смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro в ходе специального мероприятия в Лондоне. Все они оснащены несколькими камерами, позволяющими вести съемку широкоугольным объективом, а также использовать оптический зум.

Модель Mate 20 получит три модуля: 16, 12 и 8 Мп. Они дадут возможность пользователю использовать широкоугольную съемку, а также двукратный оптический зум, подходящий и для портретной съемки.

Более старшая модель Mate 20 Pro будет оснащена камерами в 40, 20 и 8 Мп, что даст возможность, в частности, использовать тройной оптический зум. Кроме того, эта модель будет поддерживать портретную съемку и автоматический подбор параметров с использованием возможностей искусственного интеллекта

Стоимость младшей модели Mate 20 начнется от 799 евро; старшая Mate 20 Pro будет стоить от 1049 евро. Продажи новинок начнутся 26 октября.

 

 

Автор: Антон Зарубин
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