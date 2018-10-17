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Экономика

«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток

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«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Москва, 17 октября. Авиакомпания «Аэрофлот» со вторника прекратила продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток, в Калининград и в Симферополь. Об этом говорится в письме, разосланном агентствам перевозчика. 

В письме авиакомпании сообщается, что закрывается бронирование мест по Р-классу для перевозок по субсидированным тарифам на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Причиной данного решения является «полное освоение выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий».

Продажа льготных билетов по этим направлениям стартовала в конце марта. Льготные билеты могли купить россияне в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет, инвалиды некоторых групп и их сопровождающие.

В 2018 году на поддержку перевозок по данным направлениям было выделено 3,8 млрд рублей. Помимо «Аэрофлота» в программе принимают участие, в том числе, «Нордавиа», S7, «Уральские авиалинии», «ЮТэйр».

Автор: Олеся Волкова
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