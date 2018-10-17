НАТО открестилась от учений на Украине, в ходе которых потерпел крушение Су-27

Брюссель, 17 октября. Проходящие на Украине учения «Чистое небо — 2018», в ходе которых потерпел крушение истребитель Су-27, не относятся к маневрам НАТО, заявил чиновник в альянсе.

Чиновник НАТО сообщил РИА Новости, что учения «Чистое небо» являются американо-украинскими и не относятся к НАТО. Все вопросы, относящиеся к инциденту с Су-27, он переадресовал ВВС США и европейскому командованию США.

Учения «Чистое небо» с участием военных из стран НАТО проходят на Украине с 8 по 19 октября. Во вторник стало известно о крушении истребителя Су-27УБ в Винницкой области, сообщала «Газета.ру». Из сообщений украинского военного ведомства была удалена запись о том, что один из двух погибших пилотов является американцем. В ВВС США позднее сообщили, что американский военный «стал участником» авиакатастрофы.

Как сообщалось ранее, председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз предложила привлечь американскую сторону к расследованию причин крушения Су-27, чтобы «повысить прозрачность и беспристрастность выводов инцидента, в котором погибли пилоты ВСУ и ВВС США».