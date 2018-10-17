Пушков заявил о провале политики «культурной русофобии» на Украине

Москва, 17 октября. Политика «культурной русофобии», насаждавшейся украинскими властями на протяжении последних лет, не нашла поддержки у украинского населения считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя результаты опроса на Украине, который показал, что большинство жителей страны против запрета российских телеканалов.

Каждый второй украинец полагает, что запрет на российские телеканалы, введенный украинскими властями, был ошибкой. 57% украинцев выступают против запрета российских фильмов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Вопреки Порошенко и Ко, жители Украины продолжают тяготеть к русской культуре: более 50% выступают против запрета российских телеканалов, 57% - против запрета росс. фильмов и актеров. Политику «культурной русофобии» поддерживают от четверти до трети опрошенных - явное меньшинство», ― написал сенатор в своем Twitter.

Опрос был проведен в сентябре этого года; респондентам предложили ответить на серию вопросов, касающихся политики властей в сфере регулирования информационной сферы на Украине.

Согласно результатам исследования, в среднем каждый второй житель Украины считает, что запрет российских телеканалов в стране ошибочен, так как ведет к ограничению прав граждан. Стоит отметить, что по итогам аналогичного опроса в феврале это года число жителей Украины, ответивших также, было на 6% меньше.

Еще 33% полагают, что запрет российских каналов является важной мерой для «защиты государства». Около 18% не сумели определиться с ответом.

Кроме того, выросло число украинцев, отрицательно относящихся к действию на Украине «черных списков», запрещающих отдельные российские фильмы, а также некоторых артистов из России. Необходимым для страны этот шаг назвали лишь 27%. Также лишь 28% опрошенных считают, что идея запретить российские соцсети на Украине была оправданным и необходимым шагом. 46% респондентов полагают иначе.

Данный опрос был проведен с 8 по 23 сентября этого года методом личного интервью. В нем приняли участие 2026 опрошенных во всех регионах Украины, кроме независимых от Киева республик Донбассе. Статистическая погрешность опроса не превышает 3,3%.