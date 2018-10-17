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«Состояние здоровья довольно паршивое»: Лимонов сообщил о своей госпитализации

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«Состояние здоровья довольно паршивое»: Лимонов сообщил о своей госпитализации

Москва, 17 октября. Писатель и политик Эдуард Лимонов (Савенко) сообщил о своей госпитализации из-за плохого самочувствия.

«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое», — написал 75-летний Лимонов в своем блоге в Live Journal.

По его словам, во вторник он «сбежал из одной клиники в другую», где работают его друзья. Писатель уточнил, что ему тяжело говорить, а так есть трудности с пережевыванием пищи.

Своим читателям Лимонов сообщил, что перед госпитализацией «успел написать книгу «Азбука» («Император» и другие мнения)». А также завершил книгу «Философия подвига».

«Состояние здоровья довольно паршивое»: Лимонов сообщил о своей госпитализации

Лимонов известен не только своими провокационными произведениями, но и оппозиционной деятельностью. Он являлся организатором большого числа «Маршей несогласных», возглавляет незаригистрированную партию «Другая Россия».

Литературный псевдоним Эдуард Савенко взял вследствие его схожести с ручной гранатой «лимонка».

В феврале писатель отметил 75-летие. «Газета.ру» опубликовала в честь его юбилея фоторепортаж.

Автор: Олеся Волкова
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