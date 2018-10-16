Украинские военные опасаются детонации боеприпасов на месте крушения Су-27

Киев, 16 октября. На борту разбившегося в Винницкой области самолета Су-27УБ могли находиться боеприпасы; в этом случае на месте крушения машины сохраняется опасность их детонации. С таким заявлением выступил начальник областного управления Нацполиции Украины Юрий Педос.

«Опасность в том, что это военный самолет. И на борту… могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать», — цитирует слова Педоса RT.

В настоящее время на месте крушения работают более ста полицейских.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ подтвердил информацию о крушении самолета Су-27УБ в Винницкой области. Вскоре после катастрофы появились сообщения, что в аварии погиб американский военный, однако Генштаб ВС Украины удалил из своего сообщения все упоминания о военнослужащем США. Позже информация о гибели американского военного была подтверждена пресс-служба ВВС США.