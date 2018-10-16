Отец Нурмагомедова назвал условия, при которых состоится реванш с Макгрегором

Санкт-Петербург, 16 октября. Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал об условиях, на которых бы они согласились на возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедов старший в интервью РИА Новости отметил, что его сыну заплатили в три раза меньше, чем ирландцу.

«А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться», — заявил он.

В Лас-Вегасе 6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Как сообщала ранее «Газета.ру», дядя российского спортсмена Алекс Нурмагомедов сообщил, что сразу после боя Хабибу предложили 15 млн долларов, если он согласится на реванш. Однако россиянин отказался.

Хабиб уже выбрал для себя следующего соперника: американца Тони Фергюсона. Их поединок ранее срывался уже четыре раза. Хабиб не исключил, что этот бой станет последним в его карьере.