На Украине предложили привлечь США к расследованию причин крушения Су-27

Киев, 16 октября. Председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз предложила привлечь американскую сторону к расследованию причин крушения Су-27УБ в Винницкой области.

Как сообщила Фриз на своей странице в Facebook, участие представителей Пентагона в расследовании крушения истребителя «позволит повысить прозрачность и беспристрастность выводов инцидента, в котором погибли пилоты ВСУ и ВВС США».

Во вторник стало известно о крушении СУ-27УБ в Винницкой области, в котором погибли оба пилота. Как сообщало Федеральное агентство новостей, один из погибших пилотов служил в рядах ВСУ, второй являлся военнослужащим воздушных сил национальной гвардии США. Отметим однако, что позднее украинский Генштаб удалил из сообщения упоминание об американском военном.

Как сообщала «Газета.ру», ВВС США выступили с заявлением, что американский военный «стал участником» падения самолета на Украине.