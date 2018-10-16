Замглавы внешней разведки Украины Семочко заподозрили в госизмене

Киев, 16 октября. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против заместителя главы внешней разведки Службы безопасности Украины Сергея Семочко. Как сообщает пресс-служба ведомства, его подозревают в государственной измене.

Причиной расследования стал выпуск телепрограммы «Наши деньги с Денисом Бигусом». Журналисты передачи предположили, что Семочко был замешан в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для проведения гемодиализа. Кроме того, его подозревают во владении имуществом, не указанным в декларации, а у его родственников, по словам журналистов, может быть двойное гражданство.

«СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного дела по статье «госизмена» проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко», ― заявили в пресс-службе СБУ.

Как сообщало ранее RT, в отношении Семочко уже возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».