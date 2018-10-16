Названы страны с самыми выгодными турами по системе «все включено»

Москва, 16 октября. Специалисты Ассоциации туроператоров РФ провели исследование, чтобы выяснить, где выгоднее всего проводить отдых по системе «все включено». Эксперты рассмотрели несколько различных категорий отелей, а также учли качество и количество услуг, предлагаемых гостям.

Согласно результатам исследования, самое выгодное сочетание по признаку «цена-качество» (без учета питания) было представлено в российских трехзвездочных отелях в Краснодарском крае. Стоимость семи-десятидневного тура составила от 58 до 70 тысяч рублей.

В то же время, аналогичные туры в Турцию были признаны самыми дешевыми. Цена такого тура составила 55-68 тысяч рублей. При этом эксперты отметили, что в различные месяцы стоимость туров на разных курортах существенно изменялась.