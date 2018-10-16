Верующие россияне смогут посещать Афон как туристы

Москва, 16 октября. Российские верующие смогут приезжать на Святую гору как туристы, однако исповедоваться и причащаться на Афоне нельзя, сообщил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион.

В интервью ВВС Иларион объяснил, что за разрывом евхаристического общения Московского патриархата с Константинопольским последует запрет для РПЦ на совершение богослужения и таинства причастия на Афоне.

При этом он уточнил, что каждый может посетить Святую гору, имея шенгенскую визу и разрешение на въезд на Афон.

«То есть никакого разрыва человеческих связей нет», — подчеркнул он.

В минувший понедельник Священный синод РПЦ объявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Для мирян и духовенства РПЦ данное решение означает, что молитва в храмах Константинопольского патриархата является грехом.

Во вторник стало известно, что патриархия Турецкой православной церкви решила судиться с Константинопольским патриархатом. Как сообщал RT, по мнению Анкары, действия Константинополя могут привести к реальному конфликту между странами.

Президент Православного совета Ливана Роберт Абъяд во вторник заявил, что за действиями против РПЦ стоит Вашингтон.