Видео с места крушения украинского Су-27 появилось в Сети

Киев, 16 октября. В Сети опубликовано видео очевидцев с места крушения украинского истребителя Су-27 около города Бердичев в Житомирской области.

Видеозапись опубликовал портал Винницкой области Украины «20 хвилин». Непосредственно крушение Су-27 не запечатлено. На записи видно место падения самолета: большая территория выжжена, рядом лежат обломки воздушного судна. По словам автора ролика, на месте происшествия сильно пахнет сгоревшим топливом.

Во вторник вечером Минобороны Украины сообщило о крушении Су-27. Инцидент произошел во время выполнения учебно-боевого полета в рамках совместных с НАТО учений «Чистое небо», сообщал Ридус. Согласно последним данным, оба пилота погибли.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, один из погибших пилотов служил в рядах ВСУ, второй являлся военнослужащим воздушных сил национальной гвардии США.

По словам очевидцев, самолет «крутился, когда падал». «Крутить» Су-27 «начало над селом», пилоты пытались отвести машину в поле.