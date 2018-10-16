«Война спецслужб РФ и США»: эксперт прокомментировал раскрытие 45 западных шпионов-дипломатов

Москва, 16 октября. Спецслужбы США и России ведут войну, которая в последние годы лишь ожесточилась. С таким заявлением выступил вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут», генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеванный. Он объяснил, что такие выводы можно сделать из открытых отчетов ФСБ – например, доклада директора ведомства Александра Бортникова.

Малеванный рассказал, что только в 2017 года, согласно открытым источникам, в России были раскрыты 147 иностранных разведчиков, среди которых было 45 человек, работавших под дипломатическим прикрытием.

«Что это значит? Это значит, что ребят арестовали с дипломатическими паспортами, которые работали в посольствах, причем американских 13 человек, британских арестовали 9 человек. То есть со всех посольств по всей России провалилось 45 иностранных разведчиков под дипломатическими. Профессионалов фактически», ― объяснил майор ФСБ в отставке.

Как объяснил эксперт, в СМИ информация о подобных операциях попадает существенно реже, чем, например, о предотвращении террористических актов. Он напомнил об аресте главного инженера Архангельского НПО «Тактика», который регулярно связывался с секретарем посольства США. Фигурантом другого дела о шпионаже стал главный инженер НПО «Электрика», который был завербован британскими спецслужбами и регулярно передавал им секретные сведения.

«То есть сегодня идет настоящая война спецслужб российских и американских. Естественно, имеет место информационная война, которая сегодня принимает новые формы», ― приводит его слова агентство «Царьград».

Напомним, что в последнее время СМИ сообщают об активизации западных спецслужб, действующих как на территории России, так и в Европе. Это происходит на фоне обвинений России в якобы имевших место кибератаках на государственные объекты стран Запада, а также американских заявления о «вмешательстве» РФ в выборы в США.

В частности, в начале октября глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что весной спецслужбами королевства якобы была предотвращена кибератака со стороны РФ на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Директор Службы разведки и безопасности Нидерландов Онно Айкелсхайм в одном из комментариев назвал Главное разведывательное управление (ГРУ) одной из лучших спецслужб мира.

«Я не люблю рейтинги, но ГРУ находится на верхних позициях в этой сфере», — заявил Айкелсхайм, добавив, что считает российские спецслужбы «явной угрозой» для страны.

Федеральное агентство новостей сообщало, что, как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, различные спекуляции на тему «российских хакеров» в последнее время получили широкую популярность в антироссийски настроенных политических кругах Запада. Российский дипломат отметил, что предъявленные Москве обвинения голословны и не имеют под собой твердых доказательств.