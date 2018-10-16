Алеппо (Сирия), 16 октября. За минувшие сутки сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор, а также выдали хлеб нуждающимся жителям города Алеппо, сообщается в информационном бюллетене Центра.

За минувшие сутки представители ЦПВС провели гумакцию в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор. Российские офицеры передали мирным жителям 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

Помимо этого, жителям района Сукари на южной окраине города Алеппо выдали тонну свежего хлеба.

К этому дню Центром по примирению проведено в Сирии 1966 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза превысил три тысячи тонн.