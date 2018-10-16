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Братья Кокорины извинились перед избитым ими чиновником

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Братья Кокорины извинились перед избитым ими чиновником

Москва, 16 октября. На очной ставке нападающий «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и пострадавшего — чиновника Минпромторга Дениса Пака — братья принесли свои извинения, сообщил адвокат футболиста Олег Попов.

Как сообщил Попов Пятому каналу, на очной ставке братья Кокорины принесли свои извинения пострадавшему и раскаялись в содеянном. При этом правозащитник добавил, что «все было очень корректно», и стороны «поняли друг друга».

Попов уточнил, что в настоящее время его подзащитные находятся в статусе подозреваемых. Ожидается, что к 19 октября суд рассмотрит жалобу Кокорина на свой арест.

Ранее стало известно о встрече еще одного фигуранта дела о «Хулиганстве» Павла Мамаева с Паком. По словам Натальи Шатихиной, представляющей интересы футболиста «Краснодара», Пак не имеет претензий к Мамаеву, поскольку спортсмен не принимал непосредственного участия в избиении. При этом Пак добавил, что в настоящее время не намерен заключать с обвиняемым мировое соглашение.

Братья Кокорины извинились перед избитым ими чиновником

Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки в центре столицы. Футболисты избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой возле отеля «Пекин», а затем Пака и главу государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской улице.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что комитет по этике РФС будет рассматривать дело футболистов после решения суда. 

Автор: Олеся Волкова
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