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Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея

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Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея

Стамбул, 16 октября.  В прокуратуру Стамбула был направлен иск от патриархии Турецкой православной церкви с требованием возбудить уголовное дело против Константинопольского патриархата. Как сообщает официальный представитель церкви Севги Эренерол, Турецкая православная церковь обвинила КП в нарушении действующего законодательства Турции и «подстрекательской деятельности».

Как сообщает ТАСС, Эренерол выступил с заявлением, в котором указал, что политическая деятельность Константинопольского патриарха и членов Синода нарушает Лозаннское соглашение от 1923 года, по которому он был оставлен в Турции для удовлетворения религиозных потребностей греческого населения страны. Также он заявил, что деятельность КП носит подстрекательский характер, так как приводит к вражде и конфликтам в регионе.

«Глава КП Димитриос Архондонис Варфоломей обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Турции: подстрекательские действия, направленные на разжигание ненависти и вражды; халатность при исполнении религиозных обязанностей; подстрекательство государства к войне», ― приводит слова Эренерола RT.

Напомним, что Турецкая православная церковь была создана в 1922 году по распоряжению турецких властей. Отмечается, что она не была признана канонической другими поместеными церквями.

Автор: Антон Зарубин
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