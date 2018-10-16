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Forbes назвал самых щедрых филантропов в США

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Forbes назвал самых щедрых филантропов в США

Вашингтон, 16 октября. Американский предприниматель и инвестор Уоррен Баффет стал самым щедрым жителем США в 2017 году по версии журнала Forbes.

По данным журнала Forbes, в 2017 году Баффет перечислил благотворительным организациям 2,8 миллиарда долларов. Порядка двух миллиардов долларов Баффет пожертвовал в благотворительный фонд своих близких друзей. Остальные средства он перечислил на счета нескольких фондов, которыми управляют его родственники.

Вторую строчку в рейтинге самых щедрых американцев заняли основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда. Гейтсы потратили на благотворительность 2,5 миллиарда долларов. Все средства супруги перечислили на счета собственных благотворительных фондов и организаций. На третьем месте оказался бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В 2017 году Блумберг потратил на благотворительность 702 миллиона долларов.

Автор: Артем Никулин
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