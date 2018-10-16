Латакия (Сирия), 16 октября. Сирийский военнослужащий был ранен из-за обстрела боевиками провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать установленный на всей территории Сирии режим прекращения боевых действий. При обстреле в районе населенного пункта Калаз-Тахтани провинции Латакия получил ранение военнослужащий Сирийской арабской армии.

В ЦПВС также уточнили, что за прошедшие сутки зафиксированы обстрелы четырех населенных пунктов провинции Латакия, населенных пунктов Маарретат-Умм-Хауш провинции Алеппо, района Хара, а также квартала научно-исследовательского центра города Алеппо и населенного пункта Абу-Дали провинции Хама.