Военная прокуратура Украины удалила сообщение о гибели пилота из США при крушении Су-27

Киев, 16 октября. Военная прокуратура Украины удалила сообщение о гибели пилота из США при крушении истребителя Су-27 в Винницкой области.

Минувшим вечером истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины потерпел крушение в Винницкой области. Катастрофа произошла во время совместных учений Украины и стран НАТО «Чистое небо — 2018». После трагедии пресс-служба военной прокуратуры Украины сообщила, что на борту истребителя находились двое пилотов, один из которых военнослужащий воздушных сил ВСУ, а второй военнослужащий воздушных сил национальной гвардии США. Оба пилота погибли при крушении истребителя.

Позднее ведомство отредактировало сообщение о гибели пилотов, убрав из текста информацию о гражданстве погибших военнослужащих. Аналогичная ситуация произошла с сообщением Генерального штаба ВСУ. Вначале ведомство проинформировало о гибели военнослужащего из США, а потом опровергло данную информацию.