Пак заявил об отсутствии претензий к Мамаеву

Москва, 16 октября. Глава департамента Минпромторга РФ Денис Пак не имеет претензий к футболисту Павлу Мамаеву. Об этом заявила его адвокат Наталья Шатихина.

По ее словам, Пак не имеет претензий к Мамаеву, однако на данный момент он не намерен заключать с обвиняемым мировое соглашение.

Щатихина отметила, что Пак подтвердил показания Мамаева; кроме того, кадры видео съемки подтверждают, что футболист не причинил время ее подзащитному. Он уточнила, что Мамаев наносил удары не Паку, а руководителю НАМИ Сергею Гайсину.

Напомним, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обвиняются в избиении водителя телеведущей Первого канала, а также двух чиновников. По каждому из фактов уже возбуждены уголовные дела, пишет «Ридус».