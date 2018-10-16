Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пак заявил об отсутствии претензий к Мамаеву

217
1 Оставить комментарий

Пак заявил об отсутствии претензий к Мамаеву

Москва, 16 октября. Глава департамента Минпромторга РФ Денис Пак не имеет претензий к футболисту Павлу Мамаеву. Об этом заявила его адвокат Наталья Шатихина.

По ее словам, Пак не имеет претензий к Мамаеву, однако на данный момент он не намерен  заключать с обвиняемым мировое соглашение.

Щатихина отметила, что Пак подтвердил показания Мамаева; кроме того, кадры видео съемки подтверждают, что футболист не причинил время ее подзащитному. Он уточнила, что Мамаев наносил удары не Паку, а руководителю НАМИ Сергею Гайсину.

Напомним, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обвиняются в избиении водителя телеведущей Первого канала, а также двух чиновников. По каждому из фактов уже возбуждены уголовные дела, пишет «Ридус».

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое