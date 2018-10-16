В ВСУ заявили об исправности потерпевшего крушение Су-27

Киев, 16 октября. Истребитель Су-27, потерпевший крушение во время учений в Винницкой области Украины, был исправен. Об этом сообщили в пресс-центре командования воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным пресс-центра, самолет перед катастрофой совершал облет района выполнения задач во время учений «Чистое небо – 2018», практически ежедневно поднимался в небо в ходе маневров и был исправен.

«То, что самолет был неисправен или были какие-то неполадки, такого факта не было…», — цитирует агентство УНН представителя пресс-службы.

О причинах авиакатастрофы пока неизвестно, сведения о пилотах также уточняются, добавил он.

Напомним, крушение военного самолета Су-27 произошло во время учебно-боевого полета в Винницкой области во вторник, 16 октября. На место падения самолета были направлены поисково-спасательные отряды. В ходе поисков специалисты обнаружили останки двух пилотов. Один из погибших служил в рядах ВСУ, второй являлся военнослужащим воздушных сил национальной гвардии США. В связи с произошедшей трагедией возбуждено уголовное дело.

Ранее в ВВС США подтвердили, что американский военнослужащий «стал участником» аварии с Су-27.