Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Роскомнадзор анонсировал новую систему фильтрации в Сети

91
0 Оставить комментарий

Роскомнадзор анонсировал новую систему фильтрации в Сети

Москва, 16 октября. В течение года Роскомнадзор собирается запустить новую систему фильтрации и блокировки незаконного контента в Сети. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров в ходе встречи с депутатами партии «Единая Россия».

«Мы сейчас работаем... над абсолютно новой системой фильтрации и блокировки [противоправного] контента. Я полагаю, что она в течение года заработает, тогда ситуация кардинально изменится», ― приводит его слова ТАСС.

По его словам, до недавнего времени Роскомнадзор отставал от нарушителей закона, лишь удаляя информацию, которая уже появилась в Сети. Новая система должна помощь в активной борьбе с нарушителями закона, которые размещают в Интернете детскую порнографию, призывы к суициду и пропаганду терроризма, пишет «Газета.ру».

Жаров отметил, что серьезной проблемой является то, что значительное число платформ, распространяющих противоправную информацию, находятся за пределами России.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое