Роскомнадзор анонсировал новую систему фильтрации в Сети

Москва, 16 октября. В течение года Роскомнадзор собирается запустить новую систему фильтрации и блокировки незаконного контента в Сети. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров в ходе встречи с депутатами партии «Единая Россия».

«Мы сейчас работаем... над абсолютно новой системой фильтрации и блокировки [противоправного] контента. Я полагаю, что она в течение года заработает, тогда ситуация кардинально изменится», ― приводит его слова ТАСС.

По его словам, до недавнего времени Роскомнадзор отставал от нарушителей закона, лишь удаляя информацию, которая уже появилась в Сети. Новая система должна помощь в активной борьбе с нарушителями закона, которые размещают в Интернете детскую порнографию, призывы к суициду и пропаганду терроризма, пишет «Газета.ру».

Жаров отметил, что серьезной проблемой является то, что значительное число платформ, распространяющих противоправную информацию, находятся за пределами России.