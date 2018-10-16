«Ни разу не рыцарь»: спрятавшийся под зонтом Трамп оставил Меланью мокнуть под дождем

Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп, укрывшись под зонтом от дождя, отправился беседовать с журналистами, оставив супругу Меланью мокнуть под дождем.

Отношения четы Трампов вновь стали объектом оживленного обсуждения в общественности. В США появился ролик, на котором видно, как президент США и его супруга на лужайке у Белого дома направляются к вертолету, чтобы отправится во Флориду — штат, который сильно пострадал от прошедшего на минувшей неделе урагана «Майкл».

Однако пока они шли, Трампа окликнули журналисты, и президент подошел к ним, чтобы побеседовать. При этом президент США забрал зон с собой, оставив супругу мокнуть по дождем. Меланья проводила мужа недоуменным взглядом. Видео инцидента публикует РЕН ТВ.

Но и это оказалось не все: закончив беседу, Трамп вернулся к жене, но так и не поделился зонтом. Первой леди пришлось идти рядом и мокнуть под ливнем. На обратном пути из Флориды Меланья надела белую бейсболку, чтобы не пришлось просить зонт у супруга.

Поведение Трампа вызвало бурю негодования у американцев. Они вспомнили, как вел себя предшественник Трампа — экс-президент Барак Обама, который всегда был предельно заботлив. Она даже отметили, что в похожей ситуации он отдал свой зонт жене Мишель.

Американцы предположили, что Меланья несчастлива с Трампом. Они отметили, что ее супруг «ни разу не рыцарь».