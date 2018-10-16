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В Совфеде пригрозили Польше санкциями за демонтаж памятника Благодарности Красной армии

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В Совфеде пригрозили Польше санкциями за демонтаж памятника Благодарности Красной армии

Москва, 16 октября. Россия может ввести политические и экономические санкции против Польши за демонтаж памятника Благодарности Красной армии. Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

По его словам, действующая власть Польши стремится как можно дальше отойти от общей с Россией истории. В связи с этим Москва может прибегнуть к ограничительным мерам против подобных политических деятелей, который поощряют снос памятников советским воинам, передает слова сенатора РИА Новости.

В Совфеде пригрозили Польше санкциями за демонтаж памятника Благодарности Красной армии

Напомним, во вторник, 16 октября, пресс-служба мэрии Варшавы сообщила о начале демонтажа памятника Благодарности Красной армии, который установлен в Скарышевском парке. Отмечается, что монумент будет полностью снесен до конца октября. При этом, в соответствии с решением Института национальной памяти Польши, некоторые элементы памятника будут переданы музею «Проклятых солдат».

Автор: Екатерина Кухарева
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