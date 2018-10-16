Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мамаев остается подозреваемым в деле о драке в центре Москвы

111
0 Оставить комментарий

Мамаев остается подозреваемым в деле о драке в центре Москвы

Москва, 16 октября. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев по-прежнему имеет статус подозреваемого в деле о хулиганстве. Об этом сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

«Мамаев по-прежнему является подозреваемым по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство по предварительному сговору», — сказал Бушманов.

Он также добавил, что минувшим днем в Бутырском следственном изоляторе прошла очная ставка с участием Мамаева и потерпевших. В ходе очной ставки один из потерпевших заявил, что не имеет претензий к Мамаеву.

Напомним, 8 октября Павел Мамаев и нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин избили водителя одной из ведущих «Первого канала» в центре Москвы. Позднее футболисты переместились в кафе, где избили чиновника из Минпромторга РФ Дениса Пака. 11 октября суд арестовал Мамаева и Кокорина на два месяца.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое