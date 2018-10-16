Снял куртку и отдал мне: Хейг рассказал о жесте Рогозина после аварии «Союза»

Вашингтон, 16 октября. Астронавт NASA Ник Хейг, переживший аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ», рассказал, как после экстренной посадки глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согрел его курткой с собственного плеча.

По словам американского космонавта, по прибытии в Звездный городок после случившейся аварии Рогозин заметил, что у спасенного члена экипажа корабля нет с собой куртки в то время, как на улице было холодно.

«Он снял с себя куртку и дал мне», — рассказал астронавт о жесте Рогозина журналистам, его речь транслировали на сайте NASA.

Как отметил Хейг, он «не планировал вернуться» в Звездный городок таким образом и не был готов к холодам.

«Они (русские. – Прим. ФАН) глубоко привержены тому, чтобы обеспечить безопасность экипажа (…), чтобы мы были здоровы и в безопасности. И у меня нет совершенно никаких причин сомневаться в этом», — отметил астронавт.

Напомним, Хейг был одним из членов экипажа корабля «Союз МС-10», которая произошла в четверг, 11 октября. Ракете-носителю «Союз-ФГ» не удалось вывести корабль с новым экипажем МКС на орбиту. На борту кроме Хейга находился российский космонавт Алексей Овчинин, оба не пострадали в результате произошедшего. Экипаж благополучно эвакуировался и в спасательном модуле приземлился на территории Казахстана. Выяснением причин ЧП занимается государственная комиссия.

Ранее Овчинин рассказал об ощущениях во время перегрузки, которую он испытал, приземляясь после аварии «Союза». По его словам, перегрузку в районе спины и груди можно сравнить с каменным блоком, который поставили человеку на грудь.