Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

«Роскосмос» начнет работы по созданию сверхтяжелых ракет

268
0 Оставить комментарий

«Роскосмос» начнет работы по созданию сверхтяжелых ракет

Самара, 16 октября. Российская госкорпорация «Роскосмос» намерена в ближайшее время принять решение об организации работ по созданию средних, тяжелых и сверхтяжелых ракет. Об этом сообщает официальный сайт «Роскосмоса».

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, в самарском РКЦ «Прогресс» в эту среду пройдет совещание во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным, на котором будет принято решение об организации работ по созданию космических ракетных комплексов среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов.

Также в планах компании формирование координационного совета руководителей работ и главных конструкторов, в состав которого должны войти главы ведущих инженерных коллективов и директора предприятий ракетно-космической промышленности России.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое