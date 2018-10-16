«Роскосмос» начнет работы по созданию сверхтяжелых ракет

Самара, 16 октября. Российская госкорпорация «Роскосмос» намерена в ближайшее время принять решение об организации работ по созданию средних, тяжелых и сверхтяжелых ракет. Об этом сообщает официальный сайт «Роскосмоса».

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, в самарском РКЦ «Прогресс» в эту среду пройдет совещание во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным, на котором будет принято решение об организации работ по созданию космических ракетных комплексов среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов.

Также в планах компании формирование координационного совета руководителей работ и главных конструкторов, в состав которого должны войти главы ведущих инженерных коллективов и директора предприятий ракетно-космической промышленности России.