Сирия, 17 октября. На севере Хасаки возобновились перестрелки между курдами и ВС Турции. Террористы казнили четырех заложников в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики ССА** грабят население в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели бои с террористами ИГ1 в Эс-Сувейде.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостояла курдам в районе города Мареа на севере провинции Алеппо; захватила оливковый завод в Африне на северо-западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: отказывается выходить из демилитаризованной зоны в Идлибе.

«Исламское государство»1: атаковало позиции курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозревается в организации взрыва в северной части Ракки; установило СВУ к юго-востоку от Хасаки; казнило четырех заложников в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в нападении на исламистов ССА в северо-восточной части Алеппо; заявили об убийстве боевика на севере Алеппо; задержали трех своих бойцов в Ракке; укрепляют позиции на северо-востоке Хасаки.

ВС Турции: направили два военных конвоя в провинцию Идлиб; вели перестрелки с курдскими силами вблизи сирийско-турецкой границы в Хасаке.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки поступали сообщения о возобновившихся столкновениях между курдскими вооруженными формированиями и отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) на севере провинции Алеппо. Как передавал военный источник в сети Twitter (MrRevinsky), противники вели бои недалеко от населенного пункта Мареа, расположенного у линии разграничения сил сторон. Также разворачивались перестрелки вблизи поселений Харбель и Умм Хуш, о чем сообщал Twitter-канал (Syrianow10).

Тем временем в Африне произошло очередное нападение неизвестных. Радикалы, предположительно принадлежавшие к числу радикалов Отрядов народной самообороны (YPG), открыли огонь по автомобилю протурецких исламистов вблизи населенного пункта Аль-Газзавия. Под обстрелом нападавших по меньшей мере четыре джихадиста погибли, еще двое были ранены. Кроме того, позднее члены «спящих ячеек» YPG обнародовали видеозапись с казнью одного из боевиков ССА вблизи города Кабасин.

Во второй половине дня появились сообщения о новом случае грабежа со стороны «свободной армии» (ССА). Агентство новостей Al Manar News опубликовало информацию, согласно которой исламисты захватили фабрику по производству оливкового масла на северо-западе провинции. Несмотря на обращение в турецкие органы управления, вернуть завод владельцу так и не удалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

В северо-восточной части Дейр-эз-Зора в течение дня не прекращались вооруженные стычки между «Демократическими силами Сирии» и боевиками «Исламского государства». Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) передавал, что джихадисты интенсифицировали боевые действия на линии соприкосновения сил сторон и попытались атаковать город Багуз Фаукани, захваченный курдами в прошлом месяце. По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон Владимира Савченко, террористам удалось занять 20-километровую зону в «Хаджинском кармане». Это стало очередным доказательством неспособности «демократических сил» зачистить данные территории, несмотря на поддержку американских морских пехотинцев, французских военных и ВВС международной коалиции. Поступавшие позже сообщения о ликвидации курдами 50 террористов ИГ не подтвердились.

Появилась информация о том, что число жителей, похищенных террористами в лагере для беженцев в населенном пункте Аль-Бахра, возросло до 700 человек. Вечером стало известно, что четверо заложников были казнены днем ранее, после того как лидеры SDF отказались выдать пленных джихадистов ИГ и членов их семей. Об этом сообщал Twitter-канал (basimnuami). Также отмечалось, что оставшиеся беженцы вынуждены выживать в тяжелейших условиях.

Провинция Идлиб

Стало известно, что Турция обратилась к сирийскому правительству при посредничестве РФ с предложением продлить срок, предоставленный для выхода боевиков из демилитаризованной зоны «Большого Идлиба». Об этом сообщало агентство новостей Al Watan. Напомним, исламисты коалиции «Тахрир Аш-Шам» и сотрудничающих с ней исламистских группировок отказались соблюдать условия меморандума, заключенного после переговоров между президентами РФ и Турции, и предпочли продолжить боевые действия против Сирийской арабской армии (САА). Позднее интернет-портал Jisr TV передавал, что на территорию Идлиба прибыли два турецких военных конвоя, призванных усилить контрольно-пропускные пункты, установленные в регионе для мониторинга за соблюдением режима тишины.

Между тем в провинции продолжились подпольные вылазки террористов «Исламского государства». Как передавал информационный портал Al Manar News, радикалам вооруженной оппозиции удалось предотвратить взрыв СВУ, заложенного в одном из автомобилей недалеко от города Кафр Набль. Во второй половине дня боевики приступили к спецоперации по поиску и уничтожению «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Ракка

На подконтрольных курдам территориях на севере региона вновь произошел взрыв. По информации Twitter-канала (SyriawatanNews), семья из четырех мирных жителей погибла, когда их автомобиль подорвался на мине в районе населенного пункта Бир Аль-Хашим. Несмотря на то, что ни одно из вооруженных формирований пока не заявило о своей причастности к организации взрыва, местные активисты утверждают, что СВУ было заложено членами «спящих ячеек» «Исламского государства». Таким образом, несмотря на близящуюся годовщину «освобождения» Ракки, данные территории до сих пор подвергаются налетам боевиков террористической группировки.

К вечеру поступали данные о том, что «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) были задержаны трое бывших членов формирования в населенном пункте Кабаш Гарби. Предполагается, что они были арестованы по причине поддержки Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Эс-Сувейда

На протяжении всего дня разворачивались бои между правительственными подразделениями и радикалами «Исламского государства» на юге Сирийской Арабской Республики (САР). Информационный портал Al Masdar News передавал, что наиболее ожесточенные столкновения происходили у города Каср-Шейх-Хусейн, тем не менее никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало. Напомним, джихадисты террористической группировки признавали, что проходили обучение в американских тренировочных лагерях в районе «Ат-Танфа» на юге провинции Хомс.

Провинция Хасака

На севере региона накануне возобновились вооруженные столкновения между турецкими пограничными войсками и «Демократическими силами Сирии» (SDF). Агентство новостей Al Manar News передавало, что противники вели перестрелки вблизи границы между двумя государствами, что привело к гибели одного из курдских бойцов. Кроме того, курды начали укреплять свои позиции в населенных пунктах Аль-Маликия и Мабада, расположенных на северо-востоке провинции.

Сообщалось о взрыве в городе Аль-Хул в северной части Хасаки. По данным того же источника, в результате детонации бомбы был ранен один из высокопоставленных лидеров курдского формирования. В установке СВУ подозреваются боевики «Исламского государства».

Вечером стало известно, что десятки мирных жителей провинции были задержаны курдами с целью получения выкупа. Как передавал новостной портал Muraselon News, среди арестованных есть дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)