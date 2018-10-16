Сирия, 16 октября. Турция обвинила США в невыполнении обязательств по Манбиджу. Боевики провели спецоперацию по ликвидации «спящих ячеек» ИГ1 в Идлибе. Террористы ИГ приступили к убийству заложников, похищенных в лагере «Аль-Бахра» в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Тахрир Аш-Шам»: арестовала трех и уничтожила двух террористов ИГ в провинции Идлиб.

«Ахрар Аш-Шам»: провела спецоперацию по ликвидации «спящих ячеек» ИГ в Идлибе.

«Исламское государство»1: приступило к убийству мирных жителей, похищенных из лагеря «Аль-Бахра» в Дейр-эз-Зоре.

Курды: арестовали десятки жителей Хасаки с целью требования выкупа.

ВС Турции: направили новую партию военных в провинцию Хама через КПП в Идлибе.

ВС Ирака: ликвидировали военный штаб ИГ в иракской провинции Дияла.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News передает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не потерпит присутствия Отрядов народной самообороны (YPG) в Манбидже. По словам главы страны, Соединенные Штаты не выполнили условия соглашения, которое было достигнуто в июне после встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с бывшим госсекретарем США Майком Помпео. При этом турецкий лидер сообщил, что если ситуация не изменится, турецкие вооруженные силы приступят к полномасштабным военным действиям в данном районе, дабы создать буферную зону на сирийско-турецкой границе. Как известно, Анкара связывает деятельность отрядов YPG с запрещенной во многих странах Рабочей партией Курдистана (РПК), о чем в очередной раз напомнил информационный портал Hurriyet Daily. Напомним, несколько дней назад поступали сведения о том, что курды, в свою очередь, начали возводить укрепления на окраинах Манбиджа, готовясь к предстоящим столкновениям с турецкими войсками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о том, что террористы «Исламского государства» начали убивать мирных жителей, похищенных в лагере для беженцев «Аль-Бахра» в субботу. Как передает военный источник в сети Facebook (Bassam-Al-Nuami), прошлой ночью террористы казнили по меньшей мере четырех человек. Отмечается, что боевики приступили к расправе над заложниками после того, как командование «Демократических сил Сирии»**** (SDF) отказалось произвести их обмен на ранее захваченных в плен джихадистов террористической группировки и членов их семей. Тот же источник в Twitter (basimnuami) сообщает о том, что заключенных, преимущественно женщин и детей, содержат в нечеловеческих условиях. Заложники испытывают острую нехватку воды и продовольствия. Напомним, в плену у террористов находятся порядка 700 перемещенных лиц.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции, действующие в провинции Идлиб, приступили к спецоперации, направленной на выявление и ликвидацию так называемых спящих ячеек «Исламского государства», активизировавших вылазки в регионе. Военные источники AMN передают, что боевикам удалось обнаружить одно из укрытий террористической группировки и уничтожить двух радикалов ИГ, еще трое террористов были задержаны. Кроме того, силам члены антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, захватили большое количество оружия и взрывных устройств. В то же время отряды протурецкого формирования «Ахрар Аш-Шам» также приступили к обыскам на подконтрольных им территориях. Боевикам исламистской организации удалось наткнуться на убежище джихадистов ИГ, однако в ходе развернувшихся вооруженных столкновений обе стороны понесли потери в живой силе. Отмечается, что некоторые из радикалов ИГ, отказавшиеся сдаться, совершили самоподрыв.

Между тем оппозиционный новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что еще одна партия турецких военнослужащих вошла на территорию Идлиба через КПП «Кафр Лясин» и направилась в сторону провинции Хама. Напомним, в первой половине дня в регион также прибыл конвой военных из Турции. Как передавали местные источники, Анкара намеревается укрепить свои наблюдательные посты в демилитаризованной зоне.

Провинция Хасака

Агентство новостей Muraselon News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали десятки мирных жителей в провинции Хасака, дабы запросить выкуп за их освобождение у членов их семей. Более того, согласно данным интернет-портала Al Manar News, в одной из окрестных деревень вблизи города Аш-Шаддади курдскими радикалами были задержаны несколько детей, которых безосновательно обвинили в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Еще ряд гражданских лиц были взяты под арест в городе Рас Аль-Айн после того, как отказались явиться на пункт сбора в рамках принудительной мобилизации.

Ирак

В связи с непрекращающимися нападениями и взрывами, организуемыми террористами «Исламского государства», вооруженные силы Ирака были вынуждены возобновить обыски с целью уничтожения подпольных групп террористической группировки. Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что военнослужащим иракской армии удалось ликвидировать военный штаб террористов, а также разминировать шесть СВУ, заложенных боевиками в населенном пункте Аль-Халана в провинции Дияла. Никакой информации о потерях ИГИЛ1 в живой силе пока не поступало. Напомним, премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади объявил о полном уничтожении ИГИЛ в конце прошлого года, тем не менее джихадистам до сих пор удается сохранять военное присутствие в Ираке, скрываясь в подземных тоннелях или пещерах. Кроме того, некоторые радикалы ИГ нередко скрываются среди мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)