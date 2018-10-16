Турецкая православная церковь подала в суд на Константинополь из-за Украины

Анкара, 16 октября. Турецкая православная церковь подала иск в суд против Константинопольского патриархата и патриарха Варфоломея. Об этом сообщила пресс-секретарь Турецкой православной церкви Севги Эренерол.

По ее словам, Турецкая православная церковь направила иск в суд, в котором указала, что дело о предоставлении автокефалии украинской церкви является политически-мотивированным. Кроме того в иске отмечается, что епископ Константинопольского патриархата Варфоломей не обладает полномочиями, которые позволяют давать автокефалию, передает РИА Новости.

«Мы сегодня подали иск в суд, где указали, что это дело политическое и далекое от религии. У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви», — сказала Эренерол.

На территории Украины действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, а также две непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.

В минувший четверг синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух непризнанных украинских церквей, а также отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. Русская православная церковь не признала решение синода, а также объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.