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США ввели новые санкции против 20 компаний Ирана

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США ввели новые санкции против 20 компаний Ирана

Вашингтон, 16 октября. Соединенные Штаты ввели новые санкции против 20 компаний и банков Ирана. Об этом говорится в документах Минфина США.

Американские власти мотивировали свое решение поддержкой ополчения «Басидж» в составе Корпуса стражей исламской революции, против которого уже действуют ограничительные меры Вашингтона. Отмечается, что целью американских санкций является заморозка активов иранских компаний и аннулирование текущих транзакций.

Как отметил представитель администрации США, компании Ирана, против которых были введены санкции, контролируют активы на миллиарды долларов.

США ввели новые санкции против 20 компаний Ирана

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном осложнились после того, как президент США Дональд Трамп 8 мая заявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава США объявил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Ираном. 

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что весь мир по горло сыт односторонними действиями США.

Автор: Екатерина Кухарева
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