США ввели новые санкции против 20 компаний Ирана

Вашингтон, 16 октября. Соединенные Штаты ввели новые санкции против 20 компаний и банков Ирана. Об этом говорится в документах Минфина США.

Американские власти мотивировали свое решение поддержкой ополчения «Басидж» в составе Корпуса стражей исламской революции, против которого уже действуют ограничительные меры Вашингтона. Отмечается, что целью американских санкций является заморозка активов иранских компаний и аннулирование текущих транзакций.

Как отметил представитель администрации США, компании Ирана, против которых были введены санкции, контролируют активы на миллиарды долларов.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном осложнились после того, как президент США Дональд Трамп 8 мая заявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава США объявил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Ираном.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что весь мир по горло сыт односторонними действиями США.