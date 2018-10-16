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Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном

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Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном

Ереван, 16 октября. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства во главе с председателем Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского президента.

«Принимая в основу статью 130 Конституции, принимаю отставку правительства», – заявил глава Армении.

О своей отставке Пашинян объявил во вторник, 16 октября, его обращение к жителям Армении транслировало Общественное телевидение страны. Стоит отметить, что политик будет исполнять обязанности премьер-министра государства до выборов. Пашиняна избрали главой правительства в мае, чему предшествовали народные выступления в Ереване и других крупных городах.

Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном

Ранее независимый аналитик Александр Асафов в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что Пашинян не собирается выпускать власть из рук, а, наоборот, намерен ее упрочить посредством выборов. Решение главы армянского правительства он назвал перегруппировкой сил.

Автор: Екатерина Кухарева
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