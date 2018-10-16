Instagram в России спас жизни многим угасающим звездам — Инди Гогохия

Один из главных вопросов, которые задают друг другу участники SMM Synergy Forum в Москве — «Как найти вас в Instagram?». Аккаунт в этой социальной сети обязательно иметь, если ты хоть сколько-нибудь претендуешь на популярность, успех в бизнесе, известность в политике и полный «Олимпийский» на выступлениях. Инди Гогохия, эксперт в области SMM и продвижения в соцсетях, консультант правительства Москвы, Nike, Volkswagen, Mercedes, автор книг с секретами о лайках и подписчиках, в кулуарах форума рассказала Федеральному агентству новостей о том, почему Instragram так быстро вписался в наш мир.

— Инди, есть ощущение, что весь мир сейчас в Instagram — мы узнаем оттуда новости, читаем извинения Мамаева и Кокорина, разбираемся в конфликте Макгрегора и Нурмагомедова… Действительно ли там сейчас сосредоточена вся жизнь и сколько еще времени эксперты дают площадке?

— Действительно, сейчас Instagram — платформа, на которой сконцентрировано множество мнений. Путь от мысли до выражения ее в словах в Интернете мгновенен, нет никаких ограничений. Любой очевидец любого события мгновенно становится тем, кто влияет на мнение, — просто потому, что оказался в нужном месте.

Скажем, тот, кто заснял скандал с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в «Кофемании», стал ньюсмейкером и очень быстро получил влияние на подписчиков. При этом неважно, сколько у него было подписчиков до этого — он просто обладал нужной информацией в нужное время. Благодаря этой особенности в Instagram много контента, много мнений, очевидна демократичность информации — той, что идет от общества.

С другой стороны, это плохо: нет никакого инструмента контроля и проверки этой информации. С точки зрения политики, есть влиятельные люди, которые на пустом месте могут устроить бунт: вкинуть в Сеть недостоверную информацию, и она распространится с фантастической скоростью — а скорости в Instagram стремятся к первой космической.

Контролировать источник невозможно, поэтому сейчас так много инцидентов с хейтом (hate — «ненависть», хейтинг — неологизм, образованный по английской модели, означает «проявление ненависти», используется применительно к социальным сетям. — Прим. ФАН), с травлей — этого в наше время очень много. Очень сложно доказать обществу, «что ты не осел», если уже вброшена очерняющая тебя информация. Сегодняшние «долгожители» из социальных сетей — это многофункциональные кросс-платформы, сервисы, которые могут закрывать большое количество действий пользователя.

Скажем, в Китае есть приложение WeChat, где можно заплатить за ЖКХ, заказать пиццу, написать пост — все вместе. Вариативность действий высокая, и у пользователя возникает подмена реальности: его не бесит, что он провел много времени в Сети, потому что он много что там сделал. У Instagram есть высокие шансы на долгую жизнь, потому что там уже можно заказать товар, оплатить, пообщаться, позвонить, посмотреть Insta TV. Это социальная сеть номер один с высокой степенью фиксации контакта. Пользователь проводит там долгое время, ему интересно, потому что контент в своей ленте он, по сути, создал сам — выбрал на основе своих интересов. И теперь он находится в максимально комфортной зоне своих интересов.

— Как изменилась степень влияния политиков и других топовых фигур в обществе с появлением Instagram?

— Мне кажется, Instagram многим российским звездам жизни спас: некоторые обрели популярность на волне Instagram уже в последний момент, когда о них стали забывать. Люди не смотрят телевизор столько, сколько раньше, а Instagram — смотрят. Для политиков это вообще место номер один, где нужно присутствовать. Там есть целевая аудитория, которая сможет выбирать, может быть для них интересна.

С людьми можно и нужно взаимодействовать, строить отношения, повышать степень доверия и лояльность. С одной стороны, это большой труд, потому что нужно создавать контент, привлекать внимание, работать с хейтом (а он непременно будет: политика — сфера, которая в первую очередь подвергается критике населения). Но это и самый дешевый трафик, самый дешевый путь взаимодействия с аудиторией.

— Мы следим за аккаунтами известных персон, потому что в целом любим подсматривать за чужой жизнью — это научный факт. Но почему подписчики должны следить за аккаунтом корпорации, фирмы? Чем привлекают людей бизнес-аккаунты?

— Конечно, аккаунтам компаний сложнее продвигать себя. Но зато это шанс быть поближе к целевой аудитории. Сейчас бренд не иллюзорное название, не сочетание букв. Бренд — множество точек касания с пользователем, некая связь между ним и покупателем. Это отношения, которые долго выстраиваются, но потом индексируются в деньги.

— Вместе с развитием Instagram развивается и зависимость от него? Правда, что блогеры полностью «живут в Сети»?

— В городах-миллионниках это больше обострено. Все стремятся потешить эго, либидо, но есть и определенная мотивация для того, чтобы пропадать в Instagram: это можно легко монетизировать.

Люди видят, что быть блогером легко, за это еще и платят деньги. На профессиональном уровне я наблюдаю за тем, что большое количество людей сейчас стремятся стать блогерами и агентами влияния. Эта система намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это можно назвать зависимостью, но сейчас такое время: это наш новый способ коммуникации. Люди доверяют людям.