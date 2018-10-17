Будем снижать число людей за чертой бедности: в Минтруда и Совфеде анонсировали меры борьбы с нищетой в 2019 году

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Эта дата отмечается во всем мире с 1993 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. По случаю дня борьбы с бедностью в министерстве труда и социальной защиты РФ и в Совете Федерации ответили на вопросы Федерального агентства новостей о нищете.

Представители ведомств рассказали о том, много ли в России бедных и как малоимущим слоям населения помогут в ближайшее время. Бедными в понимании органов соцзащиты считаются люди, чей доход меньше величины прожиточного минимума (в среднем по РФ — 10 326 рублей на душу населения).

20 миллионов человек

По информации Федеральной службы государственной статистики, в России малоимущими сегодня можно считать около 20 миллионов человек — это 13,6% от общей численности населения. Показатели варьируются в обе стороны от квартала к кварталу, но общий позитивный тренд сложно не заметить: по итогам аналогичного периода прошлого года число малоимущих россиян более чем на миллион превышало нынешнее, а весной 2017-го и вовсе достигало 22 миллионов человек.

Тем не менее положительная динамика не расценивается органами власти как повод для гордости. Если представить сводки Росстата максимально упрощенно, примерно каждый восьмой россиянин сегодня по-прежнему живет за чертой бедности. Министерство труда и социальной защиты поделилось с ФАН планом мероприятий по уменьшению этого показателя, а в перспективе — планом сведения его к минимуму.

«Росту реальных доходов граждан в 2019 году и последующие годы будет способствовать индексация социальных выплат, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам с целью поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан», — сообщили ФАН в министерстве труда.

Речь идет, в частности, о действующих с 1 января этого года ежемесячных выплатах за первого и второго ребенка. Оба вида выплат родители получают ежемесячно до достижения ребенком полутора лет. Размер ежемесячной поддержки при появлении в семье первенца в 2018 году в среднем по России составляет 10 523 рубля. Размер выплат за второго малыша равняется величине установленного в регионе прожиточного минимума ребенка. Кроме того, по-прежнему продолжат действовать ранее утвержденные меры поддержки семей с детьми: выплаты за третьего и последующего ребенка, программа материнского капитала, предусмотренные регионами дополнительные меры поддержки.

В Совете Федерации сегодня говорят и о возможном появлении в ближайшем будущем нового закона о поддержке многодетных семей

«Те решения, которые мы принимали по поддержке семьи с двумя детьми, на сегодняшний день успешно реализованы — мы видим это и в демографической картинке. А что касается будущей модели, то государство, конечно, должно поддержать семью с тремя и более детьми. Мы сейчас собираем все законодательные акты, которые есть в области поддержки многодетных семей, и хотим их собрать в один закон — о государственной поддержке многодетных семей», — рассказал в интервью ФАН председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Сенатор также добавил, что примерно 35% расходов из федерального бюджета приходится именно на социальную сферу.

Социальное благополучие по стандарту

Еще одним новшеством уже будущего года может стать законодательное утверждение единого стандарта социального благополучия по регионам России, о необходимости которого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила еще в 2016 году.

«У нас есть различия между социальными программами и стандартами и уровнем социальной защиты между регионами, в силу того что в регионах разная экономика и так называемый субъектовый суверенитет экономический. Естественно, каждый по-своему кроит свою систему социальной поддержки граждан. В регионах иногда до 140-145 видов различных льгот и выплат формируется», — рассказал ФАН Валерий Рязанский.

Сенатор пояснил, что речь идет об определении единого набора льгот и мер поддержки социально незащищенных категорий граждан, который будет действовать на территории всей Российской Федерации.

«Ветеран труда, живущий в городе Х и имеющий право на транспортные льготы, например бесплатный проезд в общественном транспорте, при переезде в город Y это право теряет. Ему нужно всю процедуру оформления начинать сначала. Должен быть выбран тот минимум стандартизованных гарантированных прав, которые будут отнесены к стандарту благополучия», — отметил сенатор.

Председатель комитета по соцполитике также добавил, что как раз сейчас Совет Федерации согласовывает с министерством труда РФ механизмы определения и внедрения стандарта благополучия. Пока сенаторы и чиновники не пришли к общему знаменателю в этом вопросе, поделился сенатор с ФАН. Как только договоренности будут достигнуты, проект закона будет подготовлен и направлен для рассмотрения в Государственную думу.

Изменение пенсионной системы как способ помощи малоимущим

Еще одним целевым ориентиром в решении проблемы бедности в Минтруда называют «ежегодное увеличение страховых пенсий на индекс, превышающий инфляцию предыдущего года». Это значит, что в будущем году страховая часть пенсии должна вырасти более чем на 5,5% (согласно предварительным данным Росстата об инфляции в 2018 году).

«Борьба с бедностью людей, у которых нет иных источников дохода, кроме пенсии или социальной пенсии, — это безусловно повышение этих выплат до приемлемого уровня, который будет складываться из стоимости потребительской корзины», — заявил сенатор Рязанский.

Одним из условий улучшения материального благополучия пенсионеров, для которых пенсия чаще всего является единственным источником дохода, в ближайшие годы сенатор назвал реализацию пенсионной реформы.

«Если вы обратили внимание, то главной целью предстоящих изменений в пенсионной системе является то, что мы буквально первые же средства, которые освободятся после реформы, направим на повышение пенсии пенсионерам. Таким образом, мы в том числе будем снижать уровень людей, которые сегодня находятся за чертой бедности», — сказал Валерий Рязанский.

О предполагаемых параметрах увеличения пенсий несколькими месяцами ранее — во время обсуждения пенсионной реформы рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«В рамках проекта прогноза социально-экономического развития по состоянию на май среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1 тысячу рублей», — заявила Татьяна Голикова.

«Рост реальных доходов граждан»

Рост доходов трудоспособного населения — особый пункт в списке целей профильных ведомств на ближайшие годы.

«Важную роль в повышении реальных доходов граждан будут играть ежегодное установление минимального размера оплаты труда на федеральном уровне в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами президента Российской Федерации, а также проведение ежегодной индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы», — сообщили ФАН в министерстве труда и соцзащиты.

Речь идет о подписанном президентом еще в мае 2012 года указе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», где 2018 год как раз определялся как самая верхняя планка, где должны быть достигнуты максимальные запланированные показатели. В начале этого года Минтруда в своем официальном письме «О среднемесячном доходе от трудовой деятельности по субъектам РФ» еще раз озвучило целевые ориентиры шестилетней давности.

Зарплата педагогов в дошкольных образовательных учреждениях в 2018 году не может быть меньше средней зарплаты школьных учителей по региону. Зарплаты преподавателей вузов, научных сотрудников и врачей должны составлять не менее 200%, а доход других представителей социальной сферы — не менее 100% от прогнозируемой средней зарплаты остальных работников в регионе.

При этом россияне, не имеющие возможности полноценного трудоустройства, также не должны быть лишены возможности зарабатывать.

«С целью повышения доходов семей будет осуществляться содействие занятости отдельных категорий граждан — женщин, воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения», — говорится в сообщении ведомства.

Гражданам, испытывающим трудности с поиском работы, для получения помощи в трудоустройстве готовы помочь в ближайшем отделении регионального Центра занятости населения. Все подобные службы также имеют собственные интерактивные интернет-порталы.

Эксперты также отмечают прямую зависимость социального благополучия населения от состояния национальной экономики. Обновленный в июле этого года макропрогноз министерства экономики на 2019–2024 годы выглядит довольно сдержанным и даже может показаться пессимистичным.

«Темп роста реальных зарплат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году» — говорится в документе.

Это связано в том числе с тем, что в 2019 году индексация заработной платы части работников бюджетной сферы будет проведена не с 1 января, а с 1 октября. В последующие годы темпы роста заработных плат, по прогнозам Минэкономразвития, будут постепенно увеличиваться. Однако уже сейчас можно быть уверенным в том, что все меры социальной поддержки малоимущего населения — независимо от событий в мировой и внутренней экономике — будут сохранены, а социально незащищенным будет уделено особое внимание, в том числе далеко за рамками специально выделенного Генеральной Ассамблеей ООН дня.