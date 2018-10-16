ВВС США подтвердили, что американский военный стал «участником аварии» Су-27 на Украине

Вашингтон, 16 октября. Американский военнослужащий «стал участником» аварии Су-27 на Украине, заявили в ВВС США.

В ВВС США констатировали, что инцидент, который произошел во время учений в Винницкой области Украины, на данный момент находится на стадии расследования. В ведомстве отметили, что сообщат о новой информации об этой авиакатастрофе, как только она будет получена. В США подтвердили, что американский военнослужащий «стал участником» аварии с Су-27.

«Мы видели сообщения о несчастном случае с военным США и можем подтвердить, что военный США участвовал в этом инциденте», — обратили внимание представители американских ВВС.

Ранее стало известно, что военный самолет Су-27 потерпел крушение. В результате катастрофы, по данным украинской стороны, погибли два человека — военнослужащий ВСУ и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.