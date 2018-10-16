Проблемы идентичности, культуры и мира на Ближнем Востоке: итоги второго дня «Валдая». ФАН-ТВ

Вопросы идентичности России обсудили на первой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Министр культуры Владимир Мединский и эксперты в области культуры и искусства обсудили, что лежит в основе самоопределения народа и культуры нашей страны. Ключевым показателем, конечно, являются традиции и исторически сложившиеся устои. Владимир Мединский отметил, что в национальной культуре существует запрос на консерватизм. Кроме того, в последние столетия сложился определенный тип — дух победительности. Министр подчеркнул, что мы крайне ревниво относимся ко всем посягательствам и суверенитету, крайне остро реагируем, когда за нас пытаются принимать решения.

Одной из важнейших тенденций является также стремление к свободе и беспрепятственному выражению себя. Так, режиссер московского государственного театра «Ленком» Константин Богомолов заявил, что никогда в своей творческой карьере не испытывал никакой цензуры и считает, что именно в России созданы условия для выражения своих мыслей и идей. В связи с этим министр Владимир Мединский прокомментировал выход Минкультуры из организаторов премии «Золотая маска". И с получением премии в этом году Кириллом Серебренниковым это никак не соотносится.

«Никак и ни с чем не связано. Кроме как, что министерство культуры считает, что оно не должно входить в состав учредителей каких-то общественных театральных премий. «Золотая маска» не единственная театральная премия в нашей стране, как вы знаете. Мы должны в целом создавать условия для развития театральной сферы. Участие министерства культуры в качестве учредителя определенной премии создает неправильные преференции. Это общественная инициатива, мы эту инициативу поддерживаем, равно как и другие премии: общенациональные, общеотраслевые, так и региональные. Это нормально, так мы будем поступать и дальше», — Владимир Мединский, министр культуры РФ.

Вопросы культуры как политического инструмента продолжили обсуждать на второй сессии дня. Один из наиболее значимых вопросов — образование, которое ложится в основу культурного воспитания. Происходящие в мире изменения также заставляют эту сферу претерпевать изменения. Так, например, практически все школы будут подвержены ротации, а цифровое обучение выйдет на один из передних планов.

«Вот как раз в своем коротком выступлении я говорила, что в 2009 году фонд Билла Гейтса заказал шестилетнее исследование для трех государственных округов: школ в разных штатах. Сумма проекта составляла 575 миллионов. По окончании этого проекта анализ делали не те, кто участвовал в нем, не их работы рассматривались фондом. Независимую экспертизу делали агентства, которые сделали его не очень глубоко, и результат оказался «пшиком». И 575 миллионов потрачены зря. И выяснилось, что тестирование учеников, так сказать, мало коррелировало с повышением эффективности работы учителя, соответственно, с повышением его квалификации и возможности руководства школ нанимать более высококвалифицированные кадры. Любой проект прежде всего должен быть проанализирован не теми, кто собирается его делать, а экспертными сообществами по разным проблемам, обсчитан, и должна быть ясная видимость, к чему и как мы придем», — Ольга Васильева, министр просвещения РФ.

Сирийская проблема в центре внимания всего мира и экспертов, прибывших на «Валдай». Россия занимает лидирующее положение на Ближнем Востоке, особенно в вопросах сохранения суверенитета сирийского государства. Такого рода дипломатическая миссия отмечается экспертами как наиболее важная для установления миропорядка в регионе.

«Сегодня все признают, что Россия стала одним из главных игроков вообще на Ближнем Востоке, ну а в Сирии — самым главным. И мы обсудили достижения российской политики в отношении сирийского кризиса — что нам удалось сделать и какие сегодня проблемы стоят на повестке дня. Мы обсудили и вопросы возвращения беженцев, и ситуацию в Идлибе, и реконструкцию Сирии: как это будет и когда. И различия в позиции государств по вопросу реконструкции Сирии, но и также роль внешних игроков, в частности с нашей стороны. С моей стороны было подчеркнуто, что США сегодня играют деструктивную роль в Сирии. Они нелегитимно присутствуют на ее территории. И, по данным, которые представляли сегодня наши военные, они не только выстраивают там какую-то квазигосударственность на восточном берегу Ефрата и не только создают новые и новые бары и увеличивают число военнослужащих неизвестно зачем. Ясно, не для борьбы с террористками», — Виталий Наумкин, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН.

Второй день международного дискуссионного клуба «Валдай» позволил экспертам оценить положение России в разных сферах: культура как идентификатор, культура как инструмент политики и, конечно, ближневосточные проблемы.