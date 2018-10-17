Сирия, 17 октября. Курды провели ряд диверсий против протурецких боевиков к северо-западу от Алеппо. США пытаются обеспечить себе контроль над всей южной частью провинции Хомс с помощью ООН. Радикалы SDF**** понесли большие потери в результате нападения арабских ополченцев к востоку от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия** (ССА): лишилась нескольких своих боевиков в результате очередной атаки отрядов YPG в Африне.

Курды: подверглись нападению арабских ополченцев к востоку от Ракки, потеряв больше десяти радикалов SDF убитыми и ранеными.

Международная коалиция: пытается обеспечить себе контроль над всей южной частью провинции Хомс с помощью ООН; готовится развернуть новый аэродром на восточной окраине Аш-Шаддади.

«Файлак аш-Шам»: из-за взрыва СВУ, заложенного курдскими бойцами на северо-западе Алеппо, потеряла одного из своих полевых командиров.

Провинция Алеппо

Новостной канал в Telegram (@Syria_2_4) сообщает о детонации самодельного взрывного устройства, в результате чего был уничтожен автомобиль с одним из полевых командиров протурецкой группировки «Файлак аш-Шам». Это произошло в предместьях Африна к северо-западу от Алеппо. Предполагается, что СВУ было заложено бойцами курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые регулярно совершают диверсии в этом регионе в рамках операции «Гнев оливок», направленной против войск Турции и их союзников.

Подконтрольный YPG портал Kurdistan 24 между тем передает, что курды провели атаку на блокпост одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Анкарой, в административном центре кантона Африн. В результате, как утверждается, протурецким вооруженных силам был нанесен значительный урон — в частности, были убиты несколько радикалов группировки.

Провинция Хомс

Согласно сведениям военных источников агентства Fars News, члены администрации лагеря для беженцев Ар-Рукбан, который находится в зоне оккупации США у базы «Ат-Танф» на юге провинции Хомс, обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. В своем послании они требуют оказать давление на официальный Дамаск с целью разблокирования Сирийской арабской армией (САА) всех дорог, которые ведут к лагерю и по которым ранее осуществлялись поставки продовольственных наборов и лекарств. Однако источники подчеркивают, что таким способом — путем использования беженцев — командование западной коалиции во главе с США всего лишь пытается вынудить ООН повлиять на правительство Сирии и добиться отвода правительственных войск САР от зоны влияния Вашингтона. Между тем гуманитарная ситуация в лагере Ар-Рукбан, куда американские военные не допускают даже гумконвои, близка к критической.

Провинция Ракка

Арабские бойцы-ополченцы, связанные с местными племенами Заевфратья, продолжают нападения на курдских радикалов в окрестностях Ракки и других частях самопровозглашенной Рожавы. Очередная атака состоялась к востоку от административного центра провинции, сообщает местный информационный ресурс в Twitter (@24Raqqa). Согласно его данным, вблизи блокпоста Сирийских демократических сил (SDF) на окраине населенного пункта Раккет Самра сработало взрывное устройство, в результате чего были ранены и уничтожены больше десяти радикалов SDF. Таким образом, в регионе продолжает разгораться курдо-арабский конфликт, очередную эскалацию которого спровоцировал захват «Демократическими силами» и войсками США данных земель, где находятся преимущественно арабы и где, напротив, нет компактного проживания курдского населения.

Провинция Хасака

По информации военного источника в сети Twitter (@C_Military1), командование вооруженных сил Соединенных Штатов готовится развернуть новый аэродром на восточной окраине города Аш-Шаддади, расположенного на юге провинции Хасака. Согласно их планам, данный объект должен быть способен принимать крупные военно-транспортные самолеты ВВС США. Стоит отметить, что Пентагон, несмотря на многочисленные обещания американского президента Дональда Трампа покинуть Сирию, в последние месяцы, напротив, значительно увеличил свой контингент на северо-востоке арабской республики. С целью дальнейшего наращивания военной мощи на Ближнем Востоке Вашингтон продолжает поддерживать инициированные курдскими главарями процессы, направленные на отделение так называемого Курдистана от основной части САР и, соответственно, развал страны.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)