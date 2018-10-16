Шесть новых правил рыбалки в России рассмотрят в Госдуме

Москва, 16 октября. Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму РФ поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве». Документ включает в себя шесть новых правил рыбалки.

Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 января 2020 года. Представленный на рассмотрение депутатов законопроект включается в себя шесть нововведений.

Правительство будет утверждать специальный список ценных видов рыб, для вылова которых придется получать именное разрешение рыболова. В этом документе будет обозначена индивидуальная норма добычи с указанием веса и объема, а также способа и места ловли.

Будет введен термин «суточная норма добычи», который будет касаться всех видов рыб. Она будет устанавливаться в зависимости от веса рыбы или ее количества.

Законопроект запретит ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатых и химических веществ, а также электротока. Кроме того, запрещается подводная охота в местах массового отдыха россиян.

Рыбакам запретят искать рыбу под водой с помощью электронных приборов, аквалангов и других дыхательных аппаратов. Уточняется, что правительство пошло на этот шаг, чтобы не превращать рыбалку в настоящий рыбный промысел, а также из соображений безопасности.

Также с карты РФ исчезнут места для платной рыбалки. Владельцы таких баз смогут зарабатывать на аренде снастей, лодок, а также на предоставлении гостиничных услуг и питания, пишет «Комсомольская правда».