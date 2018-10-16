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Крутить его начало над селом: очевидцы рассказали подробности крушения Су-27 на Украине

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Крутить его начало над селом: очевидцы рассказали подробности крушения Су-27 на Украине

Киев, 16 октября. Очевидцы крушения военного самолета Су-27 в Винницкой области рассказали подробности произошедшей трагедии.

По словам людей, которые видели непосредственно сам момент авиакатастрофы, самолет «крутился, когда падал».

 «Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле», — передает канал «Зрада чи Перемога» в одном из мессенджеров.

Напомним, крушение военного самолета Су-27 произошло во время учебно-боевого полета в Винницкой области во вторник, 16 октября. На место падения самолета были направлены поисково-спасательные отряды. В ходе поисков специалисты обнаружили останки двух пилотов. В связи с произошедшей трагедией возбуждено уголовное дело.  

Ранее стало известно, что один из погибших служил в рядах ВСУ, второй являлся военнослужащим воздушных сил национальной гвардии США.

Автор: Екатерина Кухарева
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