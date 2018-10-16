«У нас только Путин взвешивает каждое слово»: племянница Маяковского ответила Мединскому

Москва, 16 октября. Глава министерства культуры России Владимир Мединский заявил, что поэт Владимир Маяковский был первым русским репером.

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, Мединский заявил, что родиной рэпа являются США, однако наибольшее развитие жанр получил именно в России. Министр также добавил, что первым репером был Владимир Маяковский.

Внучатая племянница Владимира Маяковского — Светлана Володина прокомментировала заявление Мединского, отметив, что среди российских политиков только президент РФ Владимир Путин взвешивает каждое слово.

«Все наши руководители, великие люди, за исключением Путина, который взвешивает каждое слово, иногда допускают какие-то, не скажу ошибки, но расширения толкования и так далее», — сказала Володина в комментарии изданию «Царьград».

Стоит отметить, что Владимир Маяковский был одним из ярчайших поэтов-авангардистов ХХ века. Маяковский не признавал традиционные стихотворные размеры, поэтому придумывал для стихов свои ритмы.