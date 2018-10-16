Министр Александр Козлов рассказал об инвестиционной гонке на Дальнем Востоке

Москва, 16 октября. Сегодня вечером в рамках XV ежегодного заседании международного клуба «Валдай» состоится специальная сессия «Евразия на пути в будущее», посвященная «фундаментальному процессу переосмысления векторов развития страны, которая, откликаясь на кардинальные перемены в мировой расстановке сил, уделяет первоочередное внимание восточному направлению политики».

На этом мероприятии выступит министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Федеральному агентству новостей удалось ознакомиться с тезисами его доклада.

Его лейтмотивом является новая модель развития Дальнего Востока, в основе которой лежит констатация факта — «наличие в соседях стран — лидеров экономического роста обязывает нас к принятию нетривиальных решений».

«При формировании этой модели как необходимость выбран путь конкуренции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона за инвестиции — говорится далее в докладе. — Именно этим обусловлено принятие сложных новаторских законов, таких как: закон о территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток, дальневосточном гектаре, снижении энерготарифов, электронной визе».

Результатом этих и других мероприятий стало следующее: 70% инвестиций на российском Дальнем Востоке сейчас вкладывается в экспортно ориентированные производства. На 1 сентября 2018 года насчитывалось 1375 заявленных для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, на общую сумму 3,8 трлн рублей.

Далее министр отмечает, что анализ глобальной конкурентоспособности условий инвестирования на Дальнем Востоке показал — «в ТОР и свободном порту Владивосток сформирован один из самых низких в АТР уровней налоговой нагрузки на инвесторов (16,76%), уступаем только Малайзии (7,47%)». В то же время подчеркивается, что условия на наших территориях опережающего развития по сравнению с аналогичными в странах АТР «не настолько гибкие. Это касается таких чувствительных показателей, как: срок регистрации резидента, сроки прохождения пограничного контроля, строительство необходимых инвестору объектов социальной инфраструктуры, маркетинговое продвижение и т. д».

Отсюда вытекает соответствующий вывод, что правительству РФ и непосредственно министерству по развитию Дальнего Востока еще предстоит большая работа по созданию максимально комфортных условий для инвесторов.

«Конкуренция за инвестиции нарастает, — отмечает в своем выступлении Александр Козлов, — а наши азиатские партнеры внедряют новые механизмы их привлечения, и на эти вызовы необходимо оперативно реагировать».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. Участниками конференций клуба «Валдай» только за последние годы стали многие выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств.