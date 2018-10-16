Медведев рассказал о соглашении, которое выведет отношения РФ и Египта на новый уровень

Москва, 16 октября. Соглашение, которое подпишут президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси, выведет отношения двух стран на новый уровень, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев встретился с президентом Египта в подмосковных Горках. Ас-Сиси отметил, что на 17 октября запланировано подписание договора между Россией и Египтом о стратегическом сотрудничестве.

Этот документ станет «новым этапом в развитии российско-египетских и без того дружественных отношений», отметил российский премьер. Медведев добавил, что у Каира и Москвы «особые, привилегированные отношения». Глава российского кабмина подчеркнул, что Египет является «ключевым партнером» Москвы на Ближнем Востоке и в Африке.

Египетский лидер поблагодарил Россию за помощь и поддержку, которую она оказывала на протяжении 70 лет. Он отметил, что в 50−60-е годы в Египете было запущено большое количество промышленных проектов с помощью российского государства. В 2014 году Египет оказалась в очень сложной ситуации, когда «государство могло рассыпаться», и Москва вновь поддержала партнера.