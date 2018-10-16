Киев, 16 октября. Президент Украины Петр Порошенко посетил бойцов Вооруженных сил Украины, которые проходят реабилитацию в военном медицинском центре Западного региона страны.

О своем визите в клинику глава Украины сообщил в социальной сети Facebook, отметив позитивный настрой военнослужащих, которые «полны сил и оптимизма».

«Спасибо труду медработников, которые так беспокоятся о наших парнях, и нашим героическим военным за самоотверженную защиту Родины. Слава Украине!» — написал Порошенко.

Стоит отметить, что украинский президент пока никак не прокомментировал крушение военного самолета Су-27, которое произошло во время учебно-боевого полета в Винницкой области. На место падения самолета были направлены поисково-спасательные отряды. В ходе поисков специалисты обнаружили останки двух пилотов. В связи с произошедшей трагедией возбуждено уголовное дело.

Напомним, из Донбасса продолжают приходить сводки о погибших бойцах ВСУ при боевых и небоевых обстоятельствах. В течение четырех лет Киев ведет военную кампанию против Донецкой и Луганской республик, за этот период, по данным ООН, погибло свыше 10 тысяч человек.

Ранее Порошенко озвучил потери в рядах украинской армии. По его словам, более 2,8 тысячи украинских военных погибли с 2014 года в результате операции против мирных жителей Донбасса.