«Новый этап революции»: последствия отставки премьера Армении Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы, тем самым «завершив» революцию. О своем решении Пашинян объявил в прямом эфире Общественного телевидения Армении, добавив, что гарантирует справедливые выборы. Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра до дня голосования.

Таким образом, нынешний лидер Армении выполнил данное ранее обещание, фактически продавив роспуск парламента и угрожая новой волной революции.

«Момент волнующий, мы подытоживаем один этап революции и вступаем в ее новый этап. Благодарю народ за безграничную поддержку и прошу прощения, если кого-то разочаровал или не сумел оправдать доверие и законные ожидания людей», — заявил Пашинян.

Перегруппировкой сил назвал это решение независимый аналитик Александр Асафов, по мнению которого Пашинян не собирается выпускать власть из рук, а, наоборот, намерен ее упрочить посредством выборов.

«Уверен, решение Пашиняна — это не уход из политики, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это не позиция слабости. Это перегруппировка, чтобы легитимироваться посредством выборов, но уже в новом качестве. Думаю, сейчас все силы будут брошены на подготовку этих выборов, чтобы они прошли с нужным для Пашиняна результатом».

По словам аналитика, цель премьера Армении — провести в парламент как можно больше своих сторонников и надолго закрепиться во власти.

«Думаю, эта отставка — просто механизм переформатирования и закрепления, но вовсе не отступление или «расплата за ошибки». Это для Пашиняна необходимый этап, не более того. Вряд ли для него это будет какое-то понижение, он просто намерен закрепиться во власти на более длительный срок», — резюмировал Александр Асафов.

С этого момента Пашинян становится временно исполняющим обязанности главы кабинета министров Армении. Теперь Национальное собрание (парламент) должно дважды в течение 15 дней не суметь выбрать нового премьера. После этого парламент будет распущен, и в стране пройдут внеочередные выборы.

Никол Пашинян пришел к власти в Армении на волне народных протестов в апреле–мае 2018 года, заняв пост премьер-министра после отставки своего предшественника Сержа Саргсяна.